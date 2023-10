Sex Education, grosso successo per Netflix: è la serie più vista del 2023 in UK

Gli autori di Sex Education sembrano rassegnati a dover chiudere la serie con la quarta stagione, ma nel frattempo, secondo i dati, Sex Education 4 è la serie più vista nel Regno Unito del 2023.

Secondo Barb, il gruppo ufficiale di ricerca sull'audience del Regno Unito, l'ultima stagione del dramma liceale di Netflix è diventata la serie più vista dell'anno. La première della quarta stagione di Sex Education è stata vista da 2,75 milioni di spettatori nella settimana fino al 24 settembre, battendo “At Home With The Furys”, che aveva debuttato con 2,6 milioni di spettatori ad agosto. Il secondo episodio della stagione è stato visto da 2,4 milioni di persone. Lo show ha raggiunto la vetta della classifica degli ascolti televisivi di Netflix per due settimane di fila, totalizzando 25,4 milioni di visualizzazioni. I dati sono raccolti esclusivamente dagli ascolti tv e non includono lo streaming da dispositivo mobile.

La stagione ha concluso definitivamente le avventure sessuali di Otis e degli studenti dell’ex istituto Moordale, adesso trasferitisi all’inclusivo College Cavendish. Nonostante l’alto numero di visualizzazioni, parecchi fan non hanno approvato il finale della serie, definendolo sconclusionato, dispersivo e a tratti noioso.

Sex Education 5 sembra quindi essere momentaneamente escluso dai piani di produzione, ma siamo abituati ai colpi di coda di Netflix, sempre capace di allungare le serie più redditizie, magari introducendo nuovi personaggi. E voi avete visto il finale di Sex Education? Vi è piaciuto? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti.