Sex Education, quanto guadagnano gli attori della serie Netflix? I loro cachet

Chi non ha amato le prime due stagioni di Sex Education, una delicata teen-comedy che, dietro a un velo comico tipicamente british, ha saputo nascondere una grande profondità di tematiche in grado di farci riflettere su questioni importanti. Ecco perché Netflix ha fatto centro con la serie, e non vediamo l'ora di assistere alla terza stagione.

Abbiamo già visto insieme cosa potrebbe accadere alla mamma di Otis in Sex Education 3, ma oggi vogliamo parlarvi del cast dello show, e in particolare di quanti soldi abbiano guadagnato gli attori per prendere parte al Netflix Original ideato da Laurie Nunn.

Non sono mai emerse cifre ufficiali per quanto riguarda al salario del cast per la partecipazione alla serie TV britannica, tuttavia siamo a disposizione di due dati: quanto sia la paga media di un attore che partecipa a uno show Netflix, e il patrimonio del cast principale di Sex Education.

Per quanto riguarda il primo, sappiamo che il salario medio per un attore Netflix si aggira intorno ai 52.000 dollari a episodio, ma con un range davvero vasto: la paga minima è di 10.000 dollari a episodio, ma i contratti più pesanti e importanti possono arrivare fino a 1 milione di dollari a episodio. Una bella differenza.

Guardando a quanto invece hanno guadagnato nella loro carriera i vari membri del cast, sappiamo che Gillian Anderson (ovvero la mamma di Otis, Jean), stando a Celebrity Net Worth, dispone di ben 40 milioni di dollari, anche grazie alle sue innumerevoli partecipazioni televisive (su tutte, X-Files e The Crown) e cinematografiche.

Anche Asa Butterfield, il nostro Otis, non se la cava mica male. Il suo patrimonio ammonterebbe a circa 5 milioni di dollari. Del resto, nonostante la giovane età si tratta di un attore con una carriera davvero consistente alle sue spalle.

Più "modeste" le cifre di Ncuti Gatwa ed Emma Mackey - rispettivamente Eric e Maeve nella serie - il cui conto in banca dovrebbe essere di circa 150.000 dollari, ma con un'intera carriera davanti per i due giovani attori.

Mentre vi lasciamo a un nostro interessante approfondimento su come si evolverà il rapporto tra Otis e Maeve in Sex Education e se si metteranno insieme