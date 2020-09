Sex Education, Jason Isaacs è una delle tre new entry: scopriamo i nuovi personaggi

Ci sono novità in quel di Moordale: nel corso della terza stagione di Sex Education, infatti, la scuola teatro delle vicende di Otis, Maeve ed Eric darà il benvenuto a tre nuovi protagonisti le cui storie andranno ad intrecciarsi con quelle dei personaggi che già abbiamo imparato a conoscere ed amare.

Il primo volto nuovo è anche quello più noto del lotto: stiamo parlando di Jason Isaacs, che in tanti ricorderanno nel ruolo di Lucius Malfoy nella saga di Harry Potter e in quello di Gabriel Lorca in Star Trek: Discovery. Isaacs interpreterà Peter Groff, fratello decisamente antipatico e di maggior successo del preside della scuola.

A fare il suo ingresso in scena sarà anche Jemima Kirke, direttamente da Girls: l'attrice darà volto ad Hope, nuova preside nonché ex-studente di Moordale il cui intento sarà quello di riportare la scuola ai vecchi fasti dopo la gestione decisamente scellerata del preside Groff. Last but not least ecco Dua Saleh nel ruolo di Cal, studente non binario che si scontrerà duramente con la mentalità e le direttive della nuova preside di Moordale.

Siete ansiosi di rivedere Otis e co.? Niente paura: nonostante i rinvii dovuti all'emergenza coronavirus, le riprese di Sex Education 3 sono finalmente iniziate.