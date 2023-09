Sex Education, per Ncuti Gates interpretare Eric è stata 'un'esperienza curativa'

Quando manca meno di un mese all'arrivo di Sex Education 4 su Netflix, Ncuti Gatwa ha riflettuto sul suo lavoro sulla serie, sul suo personaggio e come questo percorso lavorativo lo abbia in qualche modo aiutato a star meglio prima di tutto con se stesso e poi con le persone attorno a lui. Sarà un addio agrodolce sicuramente quando lo show finirà.

"Ho ringraziato urlando alla [sceneggiatrice] Laurie Nunn per aver dato una sfumatura a questo personaggio gay e nero e averlo regalato al mondo", ha dichiarato l'attore e futuro Doctor Who per la BBC in un'intervista a Elle prima dello sciopero SAG-AFTRA. "È così feroce e senza vergogna. È stato curativo per me e fantastico per le persone vedersi rappresentate. Mi ha insegnato l'importanza della rappresentazione: è così potente e necessaria".

Nella stessa intervista, Gatwa ha raccontato di essersi identificato come gay, proprio come il suo personaggio nello show in streaming. Gatwa ha affermato che la serie lo ha aiutato a capire molte cose di sé.

"Ha annullato molto dell'odio interiorizzato che avevo. Ho sperimentato il razzismo per tutta la vita e, pur avendo sempre creduto in me stesso, sapendo che [i razzisti] erano stupidi e ignoranti, credo che questo abbia fuorviato la mia visione di come funziona il mondo", ha spiegato. "Ti fa pensare che tutti abbiano questa opinione e che tu debba costantemente lottare nella vita - poi impari che non è così: puoi trovare una comunità, puoi trovare la tua gente".

Gatwa era anche nel cast di Barbie, il film campione d'incassi dell'estate (e dell'anno); ha interpretato uno dei Ken di Barbie e condiviso lo schermo con attori come Ryan Gosling, Margot Robbie, Issa Rae, Simu Liu, Kingsley Ben-Adir, oltre che con i suoi co-protagonisti di Sex Education Emma Mackey e Connor Swindells.

La Stagione 4 di Sex Education, l'ultima della serie, arriverà su Netflix il 21 settembre prossimo.