Sex Education, Ncuti Gatwa 'limitato' dai produttori per soddisfare gli spettatori bianchi

Sex Education è lo show che ha consacrato Ncuti Gatwa nel mondo dello spettacolo, eppure, stando a una recente intervista dell'attore, il primo impatto non è stato dei più facili: in particolare, i produttori tentarono di limitarlo per risultare comprensibili nei confronti degli spettatori bianchi.

"C'erano produttori che venivano da me e dicevano: 'Questa improvvisazione... no, non credo che i bianchi la capiranno'. Allora rispondevo: 'Non è per i bianchi, infatti. Ci sono molti bianchi in questo spettacolo su cui possono concentrarsi, ma voglio che l'altro gruppo di persona capisca Eric. Ed è quello che vuoi anche tu". Infine, tutto è andato per il meglio: "L'hanno capito. Stavamo tutti quanti imparando costantemente cose nuove, in quello show".

Inoltre, l'attore di L'ultima lettera d'amore, Barbie e Doctor Who ha ricordato le reazioni degli spettatori: "Quando la serie uscì per la prima volta vivevo a Tottenham, ed era impressionante la quantità di ragazzi nel quartiere che veniva da me e diceva: 'Ehy, io amo Eric!' E io ero tipo: 'Wow, incredibile!'. Mi allenavo in questa palestra con moltissimi ex detenuti e bodybuilder, e molti di loro venivano da me per dirmi: 'Eric è il mio personaggio preferito' oppure 'Sei il personaggio preferito della mia ragazza'. La mia reazione? 'Non mentire!'. È stato fantastico, perché ho assistito a come lo show abbia aperto la mente a un'infinità di persone". E la stima per l'attore non termina qui: i fan di Doctor Who 14 sono entusiasti per Ncuti Gatwa nei panni del nuovo Dottore.

La dinamica, però, dipende non soltanto dall'etnia del personaggio, ma anche dalla sua carismatica personalità. "Il giullare è sempre la persona più potente" ha continuato. "E con Eric, vittima di bullismo e un po' in basso nella 'graduatoria', rimane spazio soltanto per un'inesauribile gioia, perché non ha niente da perdere. Può soltanto essere se stesso, ed è così divertente interpretarlo. Si trova all'interno di tutte queste intersezioni – essere gay, dell'Africa Occidentale, religioso... Insomma, tutte cose che non sono la norma in una scuola. Ecco perché riesce ad avere incredibili prospettive e intuizioni sul mondo – è proprio questo il suo potere. Le persone queer sono degli outsider, perciò onnipotenti".

Riguardo la quarta e ultima stagione, infine, Gatwa è perfettamente soddisfatto del finale per il suo personaggio. "È proprio la conclusione che speravo per lui. Le cose si complicano, e c'è una scena per cui ho lottato particolarmente... Alla fine sono riuscito a inserirla, il che è grandioso". Era il maggio 2023 quando Netflix annunciò la data d'uscita di Sex Education 4. Ma sarà davvero l'ultima stagione?