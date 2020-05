Sex Education, Ncuti Gatwa rivela: 'Sono stato un senzatetto'

A Sex Education, così come ad altre produzioni Netflix, va sicuramente il merito di aver lanciato definitivamente tanti giovanissimi attori, su cui spiccano ovviamente i nomi dei tre protagonisti Emma Mackay (Maeve Wiley), Asa Butterfield (Otis Milburn) e Ncuti Gatwa (Eric Effiong).

Per quest'ultimo in particolare l'esser entrato a far parte del cast di uno degli show più popolari degli ultimi anni ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta dal punto di vista lavorativo e non solo: secondo quanto raccontato da Gatwa stesso, infatti, la sua vita è stata tutt'altro che facile prima di Sex Education.

"Essere un uomo di 25 anni senza un lavoro né soldi in tasca ha inciso parecchio sulla mia autostima. I rifiuti erano diventati insostenibili. I provini non erano soltanto lavori da attore, erano veri giubbotti di salvataggio. Mentre stavo lì immobile per strada con la mia valigetta un solo pensiero mi venne in mente: 'Sono un senzatetto'" ha raccontato Ncuti Gatwa.

"Non ce l'avrei fatta senza i miei fantastici amici. Una di loro mi ha fatto stare da lei, l'altro mi ha prestato soldi per mangiare ogni settimana. La loro generosità è stata incredibile, ma anche difficile da accettare. [...] A chi osserva da fuori tutto sembra andare bene. La gente mi faceva i complimenti per quanto fossi dimagrito, in realtà mangiavo una volta al giorno" ha poi proseguito l'attore.

Qualche settimana fa, intanto, abbiamo osservato uno spaccato della quarantena di una protagonista di Sex Education; vediamo insieme, invece, perché Sex Education è una serie adatta a tutti e non solo agli adolescenti.