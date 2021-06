Sex Education: Ncuti Gatwa sulla stagione 3: 'Sarà speciale'

Nell'ultimo periodo abbiamo già avuto varie informazioni su Sex Education 3, e anche Ncuti Gatwa, interprete di Eric Effiong, in una recente intervista ha voluto anticipare qualcosa sul suo personaggio e sui nuovi personaggi in generale.

"Non posso parlarne troppo", ha detto Nucti, rivolgendosi a Digital Spy e ad altri organi di stampa in vista dei BAFTA TV Awards. "In questa stagione, Eric torna molto di più alla sua cultura e penso che tutto sarà molto speciale, avevamo tra l'altro un solo un set in cui la maggior parte delle persone erano nere".

L'attore ha rivelato dunque che le scene in cui il suo personaggio torna alle origini, sono state di gran lunga le sue preferite, perchè gli hanno permesso di far ritorno ad un'ambientazione gioviale ed allegra e di scoprire molto di più sul passato di Eric.

"Ed è stato davvero fantastico e davvero potente, e ha rappresentato la cultura di Eric e la sua famiglia. Sono sempre momenti piuttosto profondi".

Vi ricordiamo tra l'altro, che Sex Education 3 farà un salto temporale e Ncuti Gatwa ha ammesso poi che "è bello" interpretare un personaggio che di solito non verrebbe preso in considerazione in una serie così di successo: "Stagione uno, c'è una scena in cui va al ballo di fine anno in un completo africano e un Gele, un copricapo nigeriano, e io ero tipo, 'Wow, sono su un set di Netflix, un grande set, che rappresenta una cultura che non normalmente non viene rappresentata, rappresenta un personaggio che normalmente non viene rappresentato. Questo è bello".