Sex Education, Ncuti Gatwa: 'Sul set non è stato tutto rose e fiori'

Sex Education concluderà il suo arco narrativo con la quarta stagione in arrivo il 21 settembre su Netflix: un innovativo prodotto della piattaforma con la N rossa che è diventato presto tra le serie più amate del servizio di streaming. Ma un attore, in vista dell'imminente addio, ha rivelato che sul set non è stato sempre tutto rose e fiori

Ncuti Gatwa è certamente grato allo show Netflix che lo ha consacrato come attore internazionale, ma Gatwa ha sempre parlato anche di un altro lato, più nascosto, dello showbusiness: l'attore raccontò di essere stato molto limitato dai produttori per soddisfare "un pubblico di bianchi" e adesso parla del suo addio alla serie: "È stato molto difficile - ha detto Gatwa a Rolling Stones UK - È stato uno spettacolo così grande. Quando racconti storie mai viste prima, ci sono sempre divergenze su come raccontarle. Non è stato sempre gioioso - sottolinea l'attore che nello show veste i panni di Eric Effiong - Sento che l'abbiamo superato e abbiamo fatto tutto il possibile".

Eric si è distinto nella serie per via del suo messaggio sempre inclusivo e mostrando con una certa fierezza le peculiarità del suo personaggio. Il teaser-trailer di Sex Education 4 non ha svelato ancora nulla sul percorso di Eric dopo la rottura con Adam interpretato da Connor Swindells. I due attori hanno collaborato insieme anche in Barbie dove Ncuti Gatwa interpreta un Ken e Swinderlls un dipendente Mattel.

Gatwa dopo aver lasciato il terreno dell'adolescenza è pronto a tuffarsi in un'avventura più matura diventando il Quindicesimo Doctor Who.