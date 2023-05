Sex Education: Netflix annuncia la data d'uscita della Stagione 4, sarà davvero l'ultima?

Nel corso degli upfront tenutisi nella giornata di ieri, Netflix ha annunciato le date d'uscita di diversi suoi progetti molto attesi per quest'anno, tra cui l'arrivo della serie reality di Squid Game e la nuova The Fall of the House of Usher. L'occasione si è rivelata quella giusta per annunciare anche quando uscirà la Stagione 4 di Sex Education.

Nel corso della presentazione, Netflix ha annunciato che la quarta stagione di Sex Education debutterà nell'autunno di quest'anno. Molto probabilmente nei prossimi mesi verrà annunciata una data più precisa, con l'arrivo del primo trailer.

La quarta stagione introdurrà diversi cambiamenti per Sex Education, sia all'interno della serie che fuori dallo schermo. Al termine della terza stagione, gli studenti di Moordale hanno appreso che dovranno trovare un'istruzione altrove. Per questo motivo, Otis (Asa Butterfield), Eric (Ncuti Gatwa) e i loro compagni di classe si trasferiranno al Cavendish Sixth Form College, che è l'opposto di Moordale. Nel frattempo, Maeve (Emma Mackey) ha accettato un'entusiasmante opportunità negli Stati Uniti. A casa, Otis e Jean (Gillian Anderson) dovranno adattarsi alla vita con un nuovo bambino in famiglia.

Al di là dello schermo, la quarta stagione ha subito importanti cambiamenti nel casting, accogliendo nella serie una manciata di volti nuovi e dicendo addio ad alcuni di quelli già noti. Oltre ai nomi già citati, il cast di ritorno comprende Connor Swindells, Alistair Petrie, Kedar Williams-Stirling, George Robinson, Chinenye Ezeudu, Dua Saleh, Mimi Keene e Samantha Spiro. Tra le new entry figurano Jodie Turner-Smith che interpreta un personaggio legato a Eric, Dan Levy nel ruolo del tutore americano di Maeve, Thomas Molloy, Thaddea Graham, Marie Reuther, Alexandra James, Anthony Lexa, Felix Mufti e Imani Yahshua.

Da tempo ormai si sospetta che la quarta sarà anche l'ultima stagione di Sex Education, date le dichiarazioni di Emma Mackey sul fatto che il suo personaggio non sarebbe tornato in un'eventuale Stagione 5 e visti gli impegni di Ncuti Gatwa come nuovo Doctor Who della BBC.

Non ci resta che attendere il prossimo autunno per sapere se lo show continuerà o dirà addio ai suoi fan.