Sex Education, Netflix annuncia ufficialmente la stagione 4: il primo teaser

A pochi minuti dal nuovo teaser di Stranger Things 4, l'evento TUDUM di Netflix porta in dote agli appassionati anche l'annuncio ufficiale della quarta stagione di Sex Education.

Nessuna sorpresa per nessuno, considerato il successo ottenuto dall'acclamata Sex Education 3, ma la conferma ufficiale che la popolare e adorabile serie drammatica per adolescenti sulla scoperte (e le avventure) sessuali tornerà con nuovi episodi farà sicuramente la felicità dei fan. Per coloro che non hanno familiarità con lo spettacolo, Sex Education racconta la storia del giovane Otis (Asa Butterfield), che per tutta la vita ha raccolto un sacco di informazioni e saggezza sugli argomenti che riguardano la sfera sessuale grazie a (o a causa di) sua madre, la sessuologa Jean (Gillian Anderson). Quando la compagna di studi Maeve (Emma Mackey) si rende conto che si possono guadagnare parecchi soldi distribuendo consigli sul sesso ai propri compagni di scuola, i due escogitano un piano per aiutare il corpo studentesco del loro liceo.

Tutte le tre stagioni di Sex Education sono attualmente disponibili sulla piattaforma di streaming on demand Netflix. Siete contenti del rinnovo ufficiale della quarta stagione? Ditecelo come al solito nella sezione dei commenti che trovate qui sotto, e continuate a seguire Everyeye per tutti gli aggiornamenti da TUDUM. Vi lasciamo al teaser della quarta stagione di Sex Education, disponibile nel post di seguito.