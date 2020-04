Sex Education: l'opinione di un'attrice sul futuro di una coppia della prima stagione

La star di Sex Education, Olive Gray, ha svelato il suo pensiero su quello che potrebbe esser successo ad una coppia di personaggi della prima stagione, Sam e Kate, tra i primi ad affidarsi ai consigli di Otis Milburn. Gray ha interpretato proprio Kate nella seconda puntata della prima stagione dello show Netflix che ha conquistato gli spettatori.

Otis Milburn (Asa Butterfield) incoraggia Kate (Olive Gray) e Sam (Jonny Amies) ad affrontare i loro problemi relazionali mentre si trovano seduti in una vasca da bagno ad una festa. Grazie al successo di questa prima 'consulenza', Otis e Maeve (Emma Mackey) iniziano il business basato sui consigli agli adolescenti legati alla sfera sessuale.

Intervistata da DigitalSpy, Olive Gray ha parlato di come potrebbero essere andate le cose a Kate e Sam:"Penso che entrambi siano probabilmente andati avanti, ma forse potrebbero tornare insieme" ha spiegato la giovane attrice.



"Penso che forse s'incontreranno quando avranno vent'anni e riaccenderanno quella storia d'amore che avevano quando avevano sedici anni" ha dichiarato Gray.

Di recente Netflix ha confermato una terza stagione di Sex Education. Un annuncio che non ha di certo sorpreso i fan, sia per via del finale della seconda stagione, sia perché la serie è tra le più popolari della piattaforma streaming, anche all'estero.

Su Everyeye è disponibile la recensione della seconda stagione di Sex Education, che vede protagonisti Asa Butterfield, Gillian Anderson e Emma Mackey.