Sex Education, altro che Otis: Asa Butterfield fa paura in questo nuovo horror

Sex Education si è conclusa da poco tempo dopo ben quattro stagioni che hanno saputo coinvolger ed appassionare il pubblico di abbonati alla piattaforma Netflix. Molti sono dispiaciuti di non poter vedere altre avventure di Otis e dei suoi amici, ma ciò non significa che non rivedremo più nemmeno i loro interpreti.

Se infatti nel recente film Barbie abbiamo potuto rivedere in un ruolo del tutto inedito Emma Mackey e Ncuti Gatwa, loro non sono i soli che siamo certi avranno altro da dire in futuro dopo averli apprezzati fino alla fine grazie a Sex Education.

A tal proposito lo stesso ex protagonista dello show, Asa Butterfield, è già andato oltre cambiando completamente tipologia di produzione.

Sembra infatti che potremo rivederlo dando una chance al film horror All Fun and Games, insieme a Natalia Dyer, l'amata Nancy della serie Stranger Things.

Se infatti la pellicola in sé non pare sia riuscita a convincere molto coloro che già l'hanno vista, notando numerose scopiazzature da pellicole ben più famose tra cui La Casa di Sam Raimi, l'interpretazione degli attori principali sembra essere stata molto convincente.

In particolare Butterfield è riuscito perfettamente nell'interpretare un personaggio veramente distante da ciò che ha portato fino ad ora sulla scena, riuscendo a rendere perfettamente tutta la rabbia e la frustrazione che erano necessarie per rendere al meglio la performance.

Voi che ne pensate? Ecco la nostra recensione di Sex Education 4. Oltretutto, sapevate che Ncuti Gatwa sarà il nuovo Doctor Who?