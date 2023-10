Sex Education, perché la serie è finita con la stagione 4?

Il nostro viaggio in compagnia di Otis, Marve, Eric e soci è ormai giunto al termine: la quarta stagione di Sex Education, il cui esordio su Netflix ha ricevuto l'ottima accoglienza nella quale la piattaforma sperava, ci è stata infatti presentata come finale della serie con Gillian Anderson ed Asa Butterfield. Ma perché questa decisione?

Partiamo da un presupposto: tirare eccessivamente per le lunghe una serie difficilmente si rivela una buona idea, e gli esempi di cattiva gestione nel corso della storia del piccolo schermo, in tal senso, sono effettivamente parecchi. Dopo aver affrontato la sessualità praticamente in ogni suo aspetto e aver portato a termine il percorso dei suoi protagonisti principali, dunque, Sex Education avrebbe corso il rischio di diventare ripetitiva a lungo andare: questa, almeno, immaginiamo sia stata la valutazione fatta da Netflix.

A ciò si aggiunge il problema dell'età degli attori protagonisti: come spiegatoci dagli autori di Sex Education nei giorni scorsi, non possiamo certo aspettarci che gente come Asa Butterfield, Ncuti Gatwa ed Emma Mackey interpreti per sempre la parte degli adolescenti, finendo come il decisamente poco credibile trio protagonista di Harry Potter negli ultimi film della saga. Cosa ne dite? Ce n'è abbastanza per mettere la parola fine? Diteci la vostra nei commenti! Qui, intanto, vi lasciamo la nostra recensione della quarta stagione di Sex Education.