Sex Education, la produzione difende l'importanza delle scene di sesso

Sex Education è tornato su Netflix con la sua quarta stagione e il suo racconto in cui non mancano, come da titolo, scene di sesso. Stando a quanto dichiarato dalla produzione, però, le scene in questione devono avere un senso e sono fondamentali, se rispettano questa premessa, per ogni narrazione cinematografica e televisiva.

Dopo avervi presentato un riassunto delle prime tre stagioni di Sex Education, torniamo a parlare della teen comedy distribuita da Netflix per raccontare il punto di vista a proposito delle scene di sesso per quanto riguardi i produttori di una serie che ha fatto dell’argomento il punto centrale della trama.

A spiegare il suo punto di vista a tal proposito è stato David Thackeray, consulente per l’intimità sul set dello show secondo il quale, le scene di sesso possono essere importanti strumenti di narrazione.

Per farsi capire meglio, Thackeray fa l’esempio della scena di sesso telefonico tra Otis e Maeve mentre Maeve si trova ancora in America: “La scena ci racconta tantissimo del loro tentativo di trovare vicinanza e intimità in una relazione a distanza. Quello che fa per noi come pubblico sta nel fatto che improvvisamente ci ritroviamo a parlare della cosa. Come funziona una relazione a distanza? Quali sono gli ostacoli che le persone devono affrontare o esplorare, soprattutto quando sono dei giovani adulti? È come se l’intimità fosse così nuova, in quel tipo di contesto”.

In Sex Education, secondo il consulente, il rapporto di ogni personaggio con il sesso svela qualcosa in più del personaggio e ha voluto chiarire che la produzione ha preteso che se nello show ci sia del sesso ci sia per un motivo preciso.

A proposito dei personaggi della serie, vi lasciamo al trailer di Sex Education 4 con il primo incontro tra Otis e Maeve.