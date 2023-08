Sex Education, I protagonisti ci invitano a... Venire per l'ultima stagione

Dopo i poster di Sex Education 4 che mostravano i volti dei personaggi principali, il profilo Instagram di Netflix Italia ha appena pubblicato l'immagine nella sua totalità: vediamo Otis, Emma e tutti gli altri cantare un brano a cappella, stringendo tra le mani oggetti quali Bibbie, riviste e testi scolastici.

I loro volti, però, suggeriscono anche qualcos'altro: espressioni così estatiche derivano dall'estro artistico, oppure da qualcosa di ben più carnale e licenzioso? La frase riportata sul poster non lascia alcun dubbio: "Venite con noi, per l'ultima volta".

"È sul finale che si gode di più" aggiunge Netflix come descrizione del post – potete trovarlo in calce alla notizia. "Sex Education 4, la stagione finale, è in arrivo il 21 settembre [2023], solo su Netflix".

Creata da Laurie Nunn, la serie TV di Sex Education è divisa in tre stagioni (ognuna di otto episodi) e comprende attori del calibro di Asa Butterfield (Otis Milburn), Fillian Anderson (Jean Milburn), Emma Mackey (Maeve Wiley) e Ncuti Gatwa (Eric Effiong), pronto a diventare il quindicesimo Dottore nell'universo narrativo di Doctor Who.

Ma la quarta stagione sarà davvero l'ultima? Stando alle dichiarazioni di Netflix, in futuro Sex Education potrebbe proseguire con nuovi spin-off, mentre l'ipotesi di una quinta parte è da escludere. "La quinta stagione?" ha dichiarato Emma Mackey. "Ho appena finito la quarta la scorsa settimana. No, non credo proprio che continuerò a recitare nello show. Ho già dato il mio addio a Maeve". Non ci resta che attendere il prossimo 21 settembre per scoprire cos'altro ci riserverà Sex Education!