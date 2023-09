Sex Education, tutti i protagonisti dal peggiore al migliore

Sex Education 4 ha riportato su Netflix i protagonisti di una delle serie teen più irriverenti degli ultimi tempi per quella che sarà l’ultima stagione dello show. Giunti a questo punto possiamo finalmente stilare una classifica dei personaggi principali del prodotto televisivo, da quello che ci ha entusiasmato di meno al nostro preferito.

Dopo aver riportato le parole della produzione di Sex Education a proposito delle scene di sesso, torniamo a parlare dello show sulla piattaforma dalla N rossa per presentare quella che è la classifica dei personaggi che più abbiamo amato.

Al decimo posto di questa particolare classifica inseriamo Ola Nyman, personaggio intelligente e sicuro di sé interpretato da Patricia Allison. Ola è aperta di mente e, nonostante sia stata presentata grazie a una potenziale relazione con Otis, trova presto la sua strada nella serie grazie alla sua capacità di esplorare i temi dell’adolescenza e della sessualità a modo suo.

Un gradino sopra Ola, ci sentiamo di introdurre Jackson Marchetti: un atleta che, nonostante i grandi risultati ottenuti nel nuoto soffre di grandi insicurezze e sembra sempre voler cambiare radicalmente la propria vita.

All’ottavo posto Lily Ighlehart, interpretata da Tanya Reynolds: un personaggio eccentrico e capace di mostrare quanto sia importante l’accettazione di se stessi e l’idea della propria originale individualità.

Settimo posto per Gillian Anderson e la sua Jean. Mamma di Otis e sessuologa, Jean è intelligente, sicura e aperta a proposito delle tematiche che riguardano il sesso. Nonostante la sua esperienza, Jean deve combattere con le sue complessità e con le difficoltà che riguardano le relazione e la genitorialità.

Arriviamo quindi a Aimee Gibbs, popolare studentessa capace di contagiare con la propria positività. Inizialmente rappresentata come la classica ‘cattiva ragazza’, il suo arco narrativo vede una svolta dopo un’esperienza traumatica. La sua capacità di resistere alla vita e di trovare sempre il lato comico e divertente delle cose la rende un personaggio pieno di spunti su cui riflettere.

Al giro di boa dei personaggi che abbiamo preferito dello show troviamo Ruby Matthews. Bella e popolare studentessa della Moordale è la leader di un gruppo di ragazze che fanno della bellezza e della sicurezza nel proprio aspetto unpilastro fondamentale della vita. Nonostante possa sembrare il classico stereotipo della reginetta della scuola le vulnerabilità di Ruby e le complessità del suo carattere vengono fuori con il prosieguo della serie.

Al quarto posto ci sentiamo di inserire Adam Groff, interpretato da Connor Swindells e bulletto della scuola che deve in realtà convivere con la pressione di rispondere alle attese della società. Il suo essere aggressivo nasconde una forte vulnerabilità e una sensibilità che lo porterà a un intenso viaggio interiore nel corso dello show.

Sull’ultimo gradino del podio troviamo Eric Effiong: il suo essere apertamente gay, il suo gusto particolare per quanto riguardi la moda e la sua personalità forte ne fanno un personaggio amatissimo della serie. Il viaggio in Sex Education di Eric è fatto di una consapevolezza personale che ha portato molti fan a chiedere uno spin off a lui dedicato.

Secondo posto per Otis Milburn. Il fatto che sua madre sia una sessuologa ha portato Otis ad avere piena consapevolezza e conoscenza della sessualità. Introverso e insicuro, lo sviluppo del suo personaggio nel corso degli episodi può essere considerato come la quintessenza dello show.

Al primo posto della classifica dei personaggi che abbiamo preferito in Sex Education non possiamo quindi che trovare Maeve Wiley. Interpretata da Emma Mackey, Maeve è intelligente e complessa. Il suo passato burrascoso e le difficoltà che ha dovuto affrontare nel corso della sua esistenza l’hanno fortificata e resa piena di risorse inattese. Il suo comportarsi spesso in una maniera che appare priva di senso maschera la sua vulnerabilità mentre il suo coinvolgimento con Otis in un business che riguarda le lezioni di sesso mostra tutto il suo bisogno di modificare le norme sociali. La sua ricerca della felicità fa di Maeve la figura più intensa ed interessante dell’intero show.

Questa era la classifica dei dieci personaggi che più abbiamo amato di Sex Education. Siete d’accordo con la nostra analisi? In attesa di conoscere la vostra opinione in merito, vi lasciamo alla recensione di Sex Education 4.