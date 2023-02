Sex Education, quando è ambientata la serie Netflix?

Sex Education si è rivelata sin dal primo momento una scommessa vinta di Netflix: la serie si pone l'obbiettivo di analizzare la sessualità in ogni suo aspetto fa registrare ottimi numeri ormai da ben 4 anni, avendo fatto il suo esordio nel 2019. Ma a proposito di questioni temporali: quando è ambientato lo show con Asa Butterfield?

Sex Education, in effetti, non ci fornisce mai un punto di riferimento preciso per quanto riguarda la collocazione in questo o quell'anno: tutto, nella serie, sembra suggerirci un'ambientazione tanto realistica quanto collocata quasi al di fuori del tempo e dello spazio, in un luogo che, per quanto fisicamente collocato in Inghilterra, sembra quasi tirarsi fuori dalle vicende del nostro mondo.

Per quanto riguarda il tempo, però, alcuni indizi ci vengono effettivamente forniti: si tratta perlopiù di elementi sporadici come frasi pronunciate da questo o quel personaggio ("È così 2008!") o smartphone che fanno saltuariamente la loro comparsa. Tutto, insomma, ci lascia pensare che ci si trovi tra la metà e l'ultima parte dello scorso decennio: basterebbe non far caso a due o tre elementi, però, per ritenere perfettamente plausibile di essere finiti negli anni '90 o giù di lì!

E voi, siete riusciti subito ad orientarvi da questo punto di vista? Fatecelo sapere nei commenti! In vista delle prossime stagioni, intanto, Emma Mackey ha già ufficializzato l'addio a Sex Education, che perderà quindi una delle sue protagoniste più iconiche.