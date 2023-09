Sex Education, dove eravamo rimasti? Il riassunto in vista della stagione 4

Mancano due giorni soltanto all'arrivo in streaming della Stagione 4 di Sex Education, così sembra sia indispensabile un riassunto degli eventi accaduti nel corso della passata stagione, non solo per arrivare preparati all'appuntamento con i nuovi episodi ma anche per capire che tipo di dinamiche rientreranno in gioco con il procedere della storia.

Nel corso delle stagioni abbiamo visto Otis fare da terapista sessuale per i compagni di scuola, forte delle lezioni ricevute per tutta una vita dalla madre, ma i personaggi secondari hanno giocato un ruolo fondamentale nell'ultima stagione. A partire da Eric, il suo migliore amico. Guardate il trailer di Sex Education 4.

Eric è sempre stato al fianco di Otis, facendo il tifo per lui e dandogli un calcio nel sedere quando ne aveva bisogno, ma dietro l'atteggiamento gregario e il grande sorriso si nasconde un dolore. Eric non si vergogna di essere gay, ma deve affrontare il giudizio degli altri, soprattutto del suo bullo, Adam. La terza stagione di Sex Education ha visto Adam aprirsi davvero, rivelando un ragazzo chiuso e pronto a sorridere e a innamorarsi... di Eric.

Tutto cambia quando si reca a un matrimonio in Nigeria, incontra un altro uomo gay di nome Oba (Jerry Iwu), molto aperto nei confronti di chi è, e viene portato in un nightclub gay. Eric è in soggezione. Ha trovato la sua casa, un posto a cui appartiene e dove può essere sgargiante, libero e felice quanto vuole. Questo incrina il suo rapporto con Adam.

La rottura più straziante è quella che avviene tra Aimee e al suo fidanzato Steve. La terza stagione di Sex Education ha visto Aimee trasformarsi dalla bionda carina e frizzante a una giovane donna gravemente sconvolta dalla violenza sessuale.

Dopo aver iniziato una relazione con il padre di Ola, Jakob (Mikael Persbrandt), nella première della terza stagione Jean scopre di essere in attesa di una gravidanza non programmata. La paura si trasforma in accettazione ma poi quando arriva il momento della nascita della figlia di nome Joy, Jean ha un'emorragia e quasi muore. Con Jean e la bambina in salute e il rapporto tra la dottoressa Milburn e Jakob più forte, sembra che stiano vivendo la loro favola, ma non è così facile come sembra.

Anche se non viene chiarito, è abbastanza ovvio che Jakob non è il padre. La quarta stagione vedrà sicuramente dei momenti molto imbarazzanti quando Jean rivelerà la notizia o, peggio, un'insopportabile tensione, qualora decidesse di nasconderla.

Infine, Maeve, come Eric, è cresciuta moltissimo nella scorsa stagione. È passata dall'essere una cattiva ragazza con una vita familiare travagliata a una giovane donna che ha accettato di essere molto intelligente e ha fatto qualcosa in merito. Alla fine della terza stagione queste doti vengono messe veramente alla prova, quando Maeve viene invitata a studiare in America.

Con la poca fiducia che ha in se stessa, rifiuta l'offerta. Il momento è comunque sbagliato, visto che lei e Otis si sono appena messi insieme, ma Aimee convince Maeve che non può lasciarsi sfuggire l'opportunità. Si presenta alla porta di Otis per dargli la notizia e lui, pur essendo ferito, non è il tipo da ostacolarla. C'è speranza nella tristezza. Non si trasferirà in America per sempre, ma solo per il momento. Non è un addio, ma, come dice Maeve, un "a dopo".