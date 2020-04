Sex Education, le riprese della terza stagione rinviate per il Coronavirus

Il governo del Regno Unito ha esteso il lockdown e le misure di sicurezza dovute alla pandemia del Coronavirus, facendo slittare di conseguenza anche l'inizio delle riprese della terza stagione di Sex Education. Secondo quanto riporta Deadline, infatti, la tabella di marcia della serie Netflix prevedeva di iniziare a girare a maggio in Galles.

Le rigide misure di distanziamento sociale sono invece state prolungate per almeno altre tre settimane, mandando all'aria, tra le altre cose, anche questi piani. Asa Butterfield, Emma Mackey e gli altri dovranno quindi aspettare ancora un po' prima di tornare a vestire i panni dei rispettivi personaggi.

Non si tratta in effetti di una notizia sorprendente: il momento di un ritorno alla normalità, seppur inevitabilmente graduale, non sembra ancora così vicino e la stessa Netflix oltre a Sec Education ha dovuto sospendere altre produzioni in Gran Bretagna, come quella di The Witcher. Il gigante dello streaming è comunque al lavoro per garantire, quando sarà possibile, la massima sicurezza sui vari set, ma al momento non c'è alcuna certezza sulla data in cui le macchine da presa potranno essere riaccese.

La terza stagione di Sex Education era stata annunciata lo scorso febbraio con il primo teaser trailer mentre Gillian Anderson, che nella serie interpreta la madre sessuologa del protagonista Otis, ha recentemente pubblicato una piccante immagine dalla quarantena.