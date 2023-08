Sex Education, la saga non finirà con l'ultima stagione? Netflix vuole nuovi spin-off

Netflix da tempo ha annunciato che la quarta stagione di Sex Education servirà a concludere definitivamente la serie principale con protagonisti Asa Butterfield ed Emma Mackey. La serie ha ottenuto recensioni entusiastiche nelle prime tre stagioni e i fan si aspettano una chiusura degna dei precedenti episodi. Ma il futuro?

Netflix sarebbe interessata alla produzione di nuove serie spin-off legate allo show. Laurie Nunn, creatrice della serie tv, non ha escluso la possibilità di proseguire in qualche modo l'universo inaugurato dalla serie con Asa Butterfield. Non perdetevi il teaser trailer di Sex Education 4, che mostra le prime sequenze della stagione conclusiva.



"Sto decisamente prendendo una pausa e pensando ad altre cose. Ma Moordale è un mondo davvero ricco e scrivere di adolescenti è sempre molto divertente. Quindi, penso che ci sia sempre del potenziale per esplorare di più quel mondo" ha dichiarato Nunn.



La stagione 4 sarà orfana di alcuni personaggi molto apprezzati nelle stagioni precedenti come Olivia (Simone Ashley), Lily (Tanya Reynolds) e Ola (Patricia Allison). Ncuti Gatwa ed Emma Mackey hanno dichiarato che non ci saranno in un'eventuale stagione 5 e anche per questo motivo Netflix ha deciso di concludere lo show con il prossimo ciclo di episodi.

Scoprite le prime foto di Sex Education 4 con i protagonisti che inaugurano il proprio periodo al college. Nel cast principale della serie torneranno Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa e Connor Swindells.