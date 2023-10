Sex Education, salutiamo Otis e Maeve con gli esilaranti blooper della quarta stagione

Dopo il grande successo di Sex Education 4, Netflix ha diffuso in streaming il video degli errori commessi sul set dai vari attori protagonisti, i cosiddetti bloopers. Nelle ultime settimane abbiamo assistito alla fine della storia tra Otis e Maeve e abbiamo dovuto dire addio a questi personaggi originali che ci hanno accompagnato in questi anni.

Nel nuovo video, si vede Asa Butterfield scherzare mentre interpreta Otis per l'ultima volta, dato che il personaggio che ha iniziato come terapista sessuale indipendente è cresciuto e ha deciso di vivere la propria vita da adolescente. L'attore ha condiviso molte scene con Ncuti Gatwa, che nello show interpreta Eric Effiong e che diventerà il 15° Dottore quando Doctor Who tornerà l'anno prossimo.

La loro chimica dietro le quinte è magnetica come quella che si vede nello show, con tante risate assicurate, come quando una tazza di cioccolata calda viene accidentalmente rovesciata sul set. E non erano l'unica coppia di amici intimi presente nel filmato.

Su queste pagine potete recuperare la nostra recensione di Sex Education 4.

Dopo aver trascorso l'estate a Barbie Land, Emma Mackey è tornata a vestire i panni di Maeve Wiley, la brillante studentessa e aspirante scrittrice che ha iniziato la stagione negli Stati Uniti, lontano dai suoi amici e dalla sua famiglia. Si può vedere la Mackey mentre si diverte molto con Aimee Lou Wood, interprete di Aimee Gibbs. Entrambe hanno condiviso molte risate durante due particolari sequenze della stagione: Il funerale organizzato per la madre di Maeve e le fasi successive alla cerimonia, in cui Otis, Aimee e la stessa Wiley cercano di dormire dopo una giornata molto dura.

Il cast e la troupe di Sex Education si sono divertiti molto dietro le quinte e la trama della stagione finale ha fornito una conclusione soddisfacente alla serie comedy-drama che ha preso il via nel 2019. Proviamo a capire perché Sex Education è finita con la Stagione 4.

Jean Milburn (Gillian Anderson) ha dovuto affrontare la nascita della figlia mentre allo stesso tempo cercava di rimanere attiva nella sua vita lavorativa. Nel frattempo, suo figlio ha dovuto accettare il fatto che il nuovo istituto Cavendish aveva già un terapista sessuale al suo arrivo, ovvero O (Thaddea Graham), che aiutava i suoi compagni di classe bisognosi di consigli sulla loro vita privata.