Sex Education: la seconda stagione è ufficialmente in produzione

Dopo il successo della prima stagione all'inizio di quest'anno, Netflix ha rilasciato un nuovo promo per la fortunata serie comedy-drama Sex Education, rivelando che la produzione dell’attesissima seconda stagione è ufficialmente iniziata.

La prima stagione di Sex Education ha raccolto consensi sia della critica che del pubblico e ha aperto interessanti dibattiti culturali sulla sessualità, sulle relazioni e sull'identità. La serie è stata lodata per offrire una storia di formazione con uno sguardo fresco e femminista, e per presentare personaggi multidimensionali e multiculturali, di cui il pubblico si è prontamente innamorato. Di conseguenza, la notizia del rinnovo di Sex Education per la seconda stagione non è giunta inattesa.

Gillian Anderson, Asa Butterfield, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Aimee-Lou Wood, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Tanya Reynolds, Patricia Allison e Alistair Petrie riprenderanno quindi i loro rispettivi ruoli nella seconda stagione. La creatrice della serie Laurie Nunn tornerà anche come produttore esecutivo con Jamie Campbell.

La serie ha per protagonista Otis Thompson (Butterfield), un adolescente emarginato e ancora vergine la cui madre (Anderson) è una terapista sessuale. Abituato fin da piccolo a vivere tra video, manuali e discussioni sulla sessualità, e divenuto suo malgrado esperto dell’argomento, Otis si rende conto di poter sfruttare le conoscenze apprese a causa della madre per migliorare il suo status sociale a scuola. Nell'attesa di scoprire gli sviluppi della seconda serie di Sex Education, ecco le serie Netflix disponibili a maggio.