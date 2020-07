Sex Education oltre il sesso: Ncuti Gatwa svela la sua scena più difficile

Se pensate che le difficoltà dei una serie come Sex Education ruotino intorno al sesso, paradossalmente, vi sbagliate di grosso: da Asa Butterfield (Otis) a Connor Swindells (Adam), tutti si sono messi alla prova con ogni genere di situazione e Ncuti Gatwa non è certo stato da meno.

In una recente intervista l'attore ed interprete del coraggioso Eric Effiong ha svelato alcuni retroscena delle riprese, facendo particolare riferimento all'episodio 1x05, in cui il personaggio si reca ad una festa a tema travestito da donna, con una vaporosa parrucca bionda ed esagerati make-up e cappotto animalier:

"C'è stata una scena in cui ho indossato una parrucca, trucco completo e tacchi a spillo e ho pensato: 'Oh mio Dio, la mia famiglia, tutti i miei amici del Tottenham! Nessuno mi aveva mai visto così prima d'ora...'. È stata sicuramente una sfida, ma mi ha aiutato a diventare un attore più coraggioso. Ho dovuto superare molte delle mie insicurezze e delle mie preoccupazioni, principalmente dovute al giudizio degli altri, e mi sono sentito benissimo. Non mi sono mai sentito così coraggioso in vita mia, ed è stato molto bello poterlo sperimentare attraverso Eric".

Ricordiamo infatti che tutti i membri del cast sono giovanissimi e che alcuni come Gatwa hanno una dura vita alle spalle: l'attore prima di Sex Education era infatti un senzatetto e, da omosessuale dichiarato anche nella vita vera, proprio grazie ad Eric e Sex Education è riuscito a portare sul piccolo schermo una realtà di emancipazione e orgoglio arcobaleno difficilmente manifestato nelle piccole cittadine della campagna inglese.