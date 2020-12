Sex Education, Tanya Reynolds ci porta nel dietro le quinte della terza stagione

C'è tanta attesa per la terza stagione di Sex Education: le questioni lasciate irrisolte dallo scorso season finale sono molte (la storia tra Otis e Maeve su tutte) e i fan non vedono l'ora che Moordale apra nuovamente le porte a noi spettatori per questi nuovi, attesissimi episodi.

Un entusiasmo condiviso ovviamente anche dai protagonisti stessi dello show, che non mancano di aggiornarci su quanto sta accadendo sul set della serie: l'ultima è stata Tanya Reynolds, che ha voluto condividere con i suoi fan alcune foto scattate nel dietro le quinte di questa terza stagione.

"Ciao, sono Tanya Reynolds e interpreto Lily in Sex Education. Mi piace scattare fotografie mentre siamo in attesa sul set. Volevo condividerne alcune riguardo il dietro le quinte della terza stagione con voi. Ce ne saranno di nuove mentre le riprese continuano… state al sicuro, piccoli alieni" si legge nel breve messaggio lasciato dall'attrice.

In una delle foto condivise da Reynolds vediamo Ncuti Gatwa ripassare il copione, mentre un altro scatto ci mostra una Patricia Allison intenta a godersi un po' di sole durante una tranquilla giornata di riprese. A proposito, ecco chi sono le new entry di questa terza stagione di Sex Education; Gillian Anderson, dal canto suo, si è detta convinta che Sex Education andrà avanti anche dopo la terza stagione.