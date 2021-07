Sex Education, il teaser trailer della stagione 3: c'è aria di cambiamento a Moordale!

A poco meno di due mesi di distanza dall'arrivo della terza stagione di Sex Education, Netflix ha pubblicato in rete uno spassoso teaser per ricordare che la nuova stagione della serie farà il suo debutto in streaming il prossimo 17 settembre.

In questo filmato di quasi due minuti, costruito come una sorta di annuncio di reclutamento, gli studenti della Moordale Secondary School - tra cui i protagonisti Otis, Maeve, Eric, Adam, Ola - si uniscono alla nuova preside Hope Haddon (interpretata da Jemima Kirke) e al rappresentante d'istituto Jackson per promuovere la scuola e tutti i suoi lati positivi, facendo riferimento anche agli eventi negativi della scorsa stagione.

"Con una nuova preside, una nuova uniforme e una nuova mentalità, c'è aria di cambiamento al liceo Moordale" si legge nella didascalia che accompagna il video.

Oltre alla Kirke, le new entry del cast includono Jason Isaac nel ruolo di Peter Groff, fratello maggiore di maggior successo e decisamente poco modesto del padre di Adam; l'artista Dua Saleh, al suo debutto attoriale nei panni di Cal, un nuovo studente non binario della moordale; e Indra Ové nella parte di Anna, madre adottiva della sorellina di Maeve, Elsie.

Cosa vi aspettate dai nuovi episodi? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto, vi lasciamo alla nostra recensione di Sex Education 2.