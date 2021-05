Sex Education, la terza stagione avrà un finale clamoroso: 'E la quarta sarà una sfida!'

Dopo il successo delle prime due stagioni di Sex Education, il pubblico aspetta con curiosità i nuovi episodi, per scoprire come cambierà Otis nella stagione 3 o come si svilupperà la storia di Eric e Adam. In una recente intervista, la costumista dello show Rosa Dias ha promesso che i nuovi episodi che vedremo su Netflix saranno molto potenti.

"Quando vedrete la terza serie di Sex Education, la fine sarà davvero interessante" ha anticipato Rosa Dias, che ha lavorato anche ad Attack The Block. "Qualunque cosa accadrà nella quarta, se ci sarà, wow... sarà una sfida per gli sceneggiatori. Avranno una sfida enorme nelle loro mani."

In effetti, al momento non ci sono notizie ufficiali sul rinnovo per una quarta stagione della serie, ma, come ha ribadito la costumista, "Sarà davvero interessante vedere cosa faranno, se la faranno. È qualcosa di enorme."

Qualunque colpo di scena ci sia in serbo per i liceali Otis, Eric, Maeve, Adam, Aimee, Lily e Jackson, lo scopriremo abbastanza presto, poiché la stagione 3 di Sex Education dovrebbe arrivare su Netflix entro la fine del 2021. Oltre alle affermazioni di Rosa Dias, anche Lauren Evans, direttrice del casting, ha voluto caricare di aspettative il pubblico: "Speriamo che vada oltre la terza stagione... e la quarta, e la quinta..." ha detto. "Finché la gente lo vuole, e finché ci sono storie da raccontare."