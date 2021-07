Sex/Life 2, quando esce la prossima stagione della serie erotica Netflix?

Sex/Life è uscita su Netflix lo scorso 25 giugno è ha subito conquistato il pubblico salendo nei primi posti delle classifiche internazionali delle serie più viste. Ora sono tutti in attesa di una seconda stagione dopo un palese finale aperto a diverse interpretazioni.

Per quanto riguarda la seconda stagione, qualche informazione in più è venuta fuori proprio dalla stessa showrunner Stacy Rukeyser che a TVLine ha dichiarato:

"Era prevedibile che la protagonista della serie avesse una realizzazione a fine stagione che la portasse a capire che l'amore dei figli e una vita apparentemente perfetta non le basta per essere felice. Quella parte selvaggia tenuta a freno in una vita matrimoniale riemerge e ha bisogno di essere esplorata. Speriamo di poter esplorare nuove emozioni e scelte di vita nella seconda stagione".

Questa conclusione fa presagire l'esistenza di una seconda stagione, ma non si sa ancora quando potrebbe uscire visto che Netflix non ha nemmeno ufficializzato la sua realizzazione. Ipotizziamo, comunque, che qualora ci fosse non uscirebbe prima di metà 2022.

Ricordiamo che Sex/Life racconta la storia di Billie, una donna ribelle, moglie e madre che vive in una piccola cittadina del Connecticut, con un passato turbolento messo da parte per accettare una vita coniugale apparentemente perfetta. La donna, però, si ritroverà a dover affrontare ricordi e desideri del passato che decide di scrivere in un diario dove si apre ai suoi desideri più profondi fantasticando sul suo ex ragazzo sexy, Brad, di quando abitava con la sua amica a New York City. Quando il marito troverà il diario tutto cambierà nella sua vita e la donna si ritroverà a un bivio: salvare il matrimonio ed essere contenta della vita che ha o cambiarla radicalmente.

Vi è piaciuta la serie? Vi lasciamo alla nostra recensione di Sex/Life. Ecco, inoltre, il piccante trailer della serie uscita a giugno.