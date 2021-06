Sex/Life, ecco il piccante trailer ufficiale della serie Netflix in arrivo a fine giugno

Mentre prosegue la Netflix Geeked Week, il colosso dello streaming ha diffuso in rete il primo trailer ufficiale di Sex/Life, nuova serie in arrivo a giugno che vedrà Sarah Shahi nei panni di una donna alla riscoperta del piacere.

Basata sul libro 44 Chapters About 4 Men di BB Easton, questa prima stagione di Sex/Life ci porterà a seguire la storia di Billie Connelly svelando un passato ribelle in netto contrasto rispetto alla sua situazione attuale. Prima di sposare Cooper (Mike Vogel), Billie era una ragazza con uno spirito ribelle che conduceva una vita fatta di eccessi a New York. Esausta di prendersi cura dei figli e spinta dalla nostalgia per il passato, la donna inizia a scrivere un diario e a fantastica sulle sue avventure con l'ex fidanzato Brad (Adam Demos). Quando il marito trova il diario, la verità sul passato di Billie darà il via ad una rivoluzione sessuale che la riporterà alla vita ce pensava di essersi lasciata alle spalle con l'uomo che le ha spezzato il cuore?

Gli episodi di Sex/Life saranno disponibili su Netflix a partire dal 25 giugno.

