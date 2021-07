Sex/Life, Sarah Shahi e Adam Demos si sono innamorati sul set della serie Netflix

Il set di una serie tv può essere galeotto ormai lo sappiamo, cupido ha colpito con le sue frecce anche sul set della nuova serie Netflix di cui tutti stanno parlando: Sex/Life. Sarah Shahi e Adam Demos si sono innamorati e l’attrice ha recentemente parlato della loro relazione sui social.

La serie vede Shahi nei panni di Billie Connelly, una moglie e madre che non può fare a meno di fantasticare sulle emozionanti esperienze che ha avuto con il suo ex ragazzo, Brad Simon (Demos).



Quando Brad riappare all'improvviso nella sua vita e mostra interesse a riconquistarla, la situazione sfocia in un triangolo amoroso tra Brad e il suo rigoroso marito Cooper Connelly (Mike Vogel).



Gli spettatori hanno adorato la serie e quando hanno saputo che due delle sue star principali si frequentano nella vita reale non potevano essere altro che entusiasti.



Shahi ha parlato della loro storia d'amore quando ha condiviso una foto con Demos sulle sue Instagram Stories, scrivendo: "Quest'uomo è la mia fo***ta anima", prima di condividere lo scatto sul suo profilo con la didascalia: "B&B the wonder years. @sexlife @adam_demos Mi manchi troppo. Vuelve."



Ha anche parlato del suo co-protagonista in una manciata di altre occasioni: "Non sono esattamente sicura di come due persone ai lati opposti del mondo possano avere più cose in comune, dovessero incontrarsi, dovessero stare insieme. Ma so di aver incontrato la mia anima gemella", ha scritto insieme a diversi scatti a maggio per celebrare il compleanno del fidanzato.



"So di aver trovato il mio per sempre. So che non ho mai amato più profondamente, più forte, più ferocemente. So di essere eccessivamente grata per lui. So che l'ho amato per mille vite prima e lo amerò per altre mille vite. Buon compleanno" ha concluso.



I due sembrano innamoratissimi e super felici, lavorare in Sex/Life ha decisamente cambiato loro la vita. Shahi sta anche preparando il suo prossimo grande ruolo nel film DC Black Adam, in cui interpreterà Adrianna Tomaz, al fianco di Dwayne Johnson.



