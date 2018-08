Sexy Beast: il cult diretto da Jonathan Glazer avrà una serie tv prequel

Stando a quanto riportato da Deadline, Anonymous Content e Paramount Television stanno sviluppando una serie TV prequel di Sexy Beast - L'Ultimo Colpo della Bestia, che racconterà le origini dei tre personaggi principali del film.

Nel celebre cult diretto da Jonathan Glazer, la star Ben Kingsley interpretava Don Logan, un vecchio gangster che veniva contattato dal suo ex socio Gal Dove (Ray Winstone) e costretto ad abbandonare la pensione per allestire un ultimo furto insieme al potente boss del crimine Teddy Bass (Ian McShane).

Il prequel della Paramount sarà ambientato negli anni '90, quando Gal e Don lavoravano ancora per Teddy. La descrizione della serie fornita da Deadline suggerisce che nel corso della prima stagione assisteremo all'incontro tra Gal e la sua futura moglie, DeeDee, mentre "scenderà nella seducente follia del mondo criminale londinese durante i vibranti e volatili anni '90".

Il veterano de I Soprano Michael Caleco ha firmato per scrivere la serie TV di Sexy Beast, e sarà anche produttore esecutivo insieme agli sceneggiatori del film originale, Louis Mellis e David Scinto. Al momento non c'è alcun network collegato alla serie, ma la Paramount TV e Anonymous Content sono in contatto con diverse reti via cavo e servizi di streaming.

Siete entusiasti di questa notizia? Avete visto il film originale? Fatecelo sapere nei commenti!