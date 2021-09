Sexy Beasts, il folle dating show di Netflix torna per la seconda stagione

Dopo la nostra recensione di On The Verge, parliamo di un altro titolo targato Netflix che si appresta a ritornare per la seconda stagione. Si tratta di Sexy Beasts, un originale dating show in costume.

I partecipanti di Sexy Beasts, per chi non ne avesse mai visto una puntata, partecipano a degli appuntamenti al buio vestiti con degli appariscenti costumi da film hollywoodiano. Il concorrente single dovrà scegliere uno dei potenziali corteggiatori, che rivelerà il suo vero volto solo dopo la sua decisione.

Nella nostra gallery possiamo vedere alcuni dei nuovi costumi di scena, tra cui un gatto dai denti sporgenti, un goblin con la cresta, una tigre barbuta e una leonessa con i capelli a caschetto.

Alla base di Sexy Beasts c'è l'idea di intrecciare delle relazioni non basate sull'aspetto fisico, ma esclusivamente sulla personalità e sulla reciproca intesa. C'è da dire, però, che a quanto pare nessuna delle coppie formatesi nella prima stagione ha poi resistito alla prova del tempo.

La prima edizione di Sexy Beasts è andata in onda sulla BBC nel 2014; Netflix ha poi rilevato il format e realizzato una prima stagione, pubblicata lo scorso luglio. La seconda stagione sarà in streaming dal prossimo 7 ottobre.

