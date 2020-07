Sfida in bikini tra Bianca Guaccero e Anna Tatangelo: l'estate si fa ancora più hot

Si sa, l'estate è fatta di mare, solo e succinti bikini con cui mettere in mostra i fisici statuari scolpiti con duri allenamenti. Bianca Guaccero e Anna Tatangelo sembrano sfidarsi all'ultimo scatto hot, infatti con le loro foto in costume, stanno mandando in delirio i fan su Instagram.

Proprio ieri Bianca Guaccero aveva pubblicato una sua foto in bikini che era stata in grado di conquistare rapidamente più di 30 mila like. La bella conduttrice ha messo in mostra il suo corpo statuario con un due pezzi animalier che di certo non è passato inosservato e, anche se la prossima stagione televisiva sembrerebbe essere molto incerta, non manca il sostegno del pubblico.

A questa foto ha risposto la Tatangelo con un suo scatto davvero provocante, vestita si fa per dire, con un succinto costume con la parte superiore celeste e quella inferiori a righi. Molti commenti fanno riferimento al fatto che Gigi D'Alessio si sia perso cotanta bellezza, e non manca nemmeno un commento della Guaccero che dice: "Senza fisico!Toppissima!!!". Tra le due voi chi preferite?

Anna Tatangelo dopo le polemiche con giornalisti, si gode la sua estate tranquilla. Nessuna nuova relazione in vista per lei che, preferisce la compagnia di suo figlio Marco e di amici di vecchia data.