His Dark Materials 3: Per gli showrunner realizzare i mulefa 'è stata la sfida più grande'

Circa un mese fa è stato condiviso online il primo trailer di His Dark Materials 3, la terza e ultima stagione dello show targato HBO che adatterà gli eventi de Il cannocchiale d'ambra di Philip Pullman.

Recentemente, gli showrunner Jane Tranter e Dan McCulloch hanno parlato di una questione che ha suscitato una certa curiosità tra fan dei della saga letteraria: come verranno trasposti i mulefa nella serie televisiva? Per chi non lo sapesse, i mulefa sono creature di un altro mondo che usano capsule di semi come ruote, hanno corna appuntite, una proboscide corta come quella di un elefante e sono in grado di vedere la Polvere.

"Posso confermare che i mulefa saranno in questa stagione. Era un prerequisito, credo, di Philip [Pullman] per lo show. È stato molto generoso come autore, è molto fiducioso. Ha chiesto di creare le mulefa e di farle rotolare sui baccelli. Abbiamo creato strutture ossee, abbiamo esaminato la pelliccia e abbiamo creato l'animale da zero", ha dichiarato McCulloch.

"Ricordo che qualcuno mi aveva chiesto cosa mi aveva spaventato nel realizzare la Stagione 1, e io non avevo risposto assolutamente nulla. Perché sapevo che dovevano arrivare le mulefa. Ero davvero spaventato. E quando poi siamo arrivati ​​a fare la terza stagione, abbiamo passato così tanto tempo a pensare, 'Oh, le mulefa, cosa faremo?' Che in realtà Joel Collins e Russell Dodgson e i loro team, il nostro scenografo e supervisore degli effetti visivi, le avevano già realizzate".

Per salutarvi, vi lasciamo con le ultime dichiarazioni di James McAvoy su His Dark Materials 3 e vi ricordiamo che l'ultima stagione debutterà il 5 dicembre su HBO e HBO Max.