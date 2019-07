Un primo sguardo al Barone Zemo di Daniel Brühl in The Falcon and The Winter Soldier

Come era stato anticipato qualche settimana fa, in The Falcon and The Winter Soldier rivedremo alcuni volti noti del MCU. Daniel Brühl, interprete di Helmut Zemo in Captain America: Civil War, è il primo confermato, e ci anticipa il look che avrà il suo personaggio nella serie.

Il Comic-Con di San Diego ha visto, tra gli annunci della fase 4, anche la presentazione della serie tv di Disney+ dedicata ai personaggi interpretati da Anthony Mackie e Sebastian Stan, The Falcon and The Winter Soldier (anche se il primo, come abbiamo potuto intuire da Avengers: Endgame, indosserà i panni anche di un altro supereroe...).

E sempre tra le prime anticipazioni, è stata confermata la presenza di Daniel Brühl a.k.a. Helmut Zemo, così come quella della versione MCU della sua iconica maschera.

Adesso, è lo stesso attore su Instagram a fornirci un primo sguardo del suo attire da villain nella serie tv.

Come potete vedere nel post in calce alla notizia, Zemo "si sta preparando" per tornare, come dice anche la caption che accompagna le foto, e nella seconda immagine (seppur sfocata) possiamo individuare proprio la celebre maschera.

Che ne pensate del ritorno di Zemo? Vi convince quel che si può vedere del suo look?

The Falcon e The Winter Soldier sarà disponibile sulla piattaforma streaming Disney+ da fine 2020.