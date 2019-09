Ulteriore sguardo a Brenton Thwaites nei panni di Nightwing grazie ai nuovi video dal set

È grazie a un fan di Instagram che possiamo mostrarvi due nuovi video dal set della seconda stagione di Titans e che mostrano il protagonista Brenton Thwaites nel costume di Nightwing, in una sorta di brainstorming insieme alle co-star Anna Diop (Starfire), Alan Ritchson (Hawk) e Minka Kelly (Dove).

Il personaggio è sempre interpretato da Brenton Thwaites, trattandosi della nuova identità supereroistica di Dick Grayson, che rifiutato completamente il ruolo di Robin come spalla di Batman, chiarite con Bruce Wayne (Iain Glenn) le divergenze passate e compreso il suo posto nel mondo, decide di cambiare completamente stile e nome, gettandosi nella nuova avventura nei panni di Nightwing.



Al momento, dunque, Grayson ha lasciato il mantello di Robin al solo Jason Todd, però ancora insicuro su quale si il suo futuro da supereroe, anche se nell'episodio Ghosts, andato in onda pochi giorni fa, è stato rivelato il primo grande indizio sull'arrivo di Nightwing, a quanto pare più vicino del previsto. L'indizio è legato a una scena di combattimento, in allenamento, dove Dick usa inizialmente un bastone simile a quello che utilizzava come arma nei panni di Robin, che però l'avversaria Rose Wilson spezza in due durante lo scontro, costringendo Grayson a improvvisare con i due bastoni più piccoli, le armi che poi sfrutterà sul campo di battaglia come Nightwing.



Aggiungendo l'indizio e il video di oggi alle foto dal set dove si vede il costume di Nightwing, diciamo che l'attesa non dovrebbe essere poi così lunga. Titans va in onda su DC Universe ogni venerdì.