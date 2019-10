Primo sguardo ai Fratelli Russo nell'episodio dei Simpson a tema Avengers

Dopo il successo globale di Avengers: Endgame era inevitabile l'arrivo di un episodio dei Simpson a tema Marvel, nel quale appariranno sia i registi del film che il produttore Kevin Feige.

Grazie all'immagine pubblicata in esclusiva da TV Line, in calce alla notizia potete vedere un primo sguardo ai Fratelli Russo nell'episodio intitolato "Bart and the Bad Guy". Nella puntata, che andrà in onda il 23 febbraio 2020, Bart viene scambiato per un bambino affetto da una malattia terminale e - come nel celebre Fanboys - gli viene offerta la possibilità di vedere in anteprima il nuovo capitolo dei Vindicator. In pieno stile Bart, il ragazzo Simpson ne approfitterà per minacciare i produttori brandendo la pericolosa arma dello spoiler.

I Russo doppieranno due spietati dirigenti di Hollywood, mentre Feige avrà un cameo in cui darà la voce a Chinnos, guerriero alieno dalla pelle blu e dai tanti menti nonché villain del franchise dei Vindicator (vi ricorda qualcuno?).

La serie animata aveva già omaggiato i Marvel Studios dopo l'uscita di Avengers: Infinity War con la couch gag della stagione 30 dedicata proprio a Thanos. Per quanto riguarda la stagione in corso, invece, I Simpson hanno da poco celebrato la 30esima edizione di Treehouse of Horror, lo speciale di Halloween conosciuto in Italia come La paura fa novanta.