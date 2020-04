Ancora uno sguardo a Kevin Durand come Uomo Floronico nella cancellata Swamp Thing

Prima della sua cancellazione improvvisa appena cinque giorni dopo la messa in onda del pilot, la writers room di Swamp Thing di DC Universe stava mettendo insieme molti piani intriganti per una seconda stagione, purtroppo sopravvissuta solo nell'immaginazione e nelle idee degli sceneggiatori e nella fantasia del pubblico.

Come già rivelato e visto nell'episodio finale dell'unica stagione della serie, Swamp Thing stava conducendo all'introduzione nella seconda stagione dell'Uomo Floronico in versione live-action, grande nemesi di lungo corso dell'anti-eroe DC che nella serie sarebbe stato interpretato da Kevin Durand.



Se prima c'erano però solo delle foto dal backstage che ci hanno dato un'idea del fantastico look artigianale e prostetico pensato per il personaggio, adesso è un video dal dietro le quinta a mostrarci Durand interamente truccato come Uomo Floronico, pronto a salire in auto per recarsi sul luogo delle riprese.



Guardando il filmato e facendo fede alle parole dello sceneggiatore Gary Dauberman, che lo scorso novembre aveva parlato di un prosieguo molto più legato ad atmosfera da horror fiabesco e contorto, dispiace molto non sia stata data una seconda possibilità allo show, che ci auguriamo ancora possa essere ripreso nei mesi o anni a venire su HBO Max, piattaforma streaming Warner/DC che dopo un buon rodaggio potrebbe provare a tentare una nuova strada per Swamp Thing.



Ad ogni modo trovate l'intera prima e unica stagione di Swamp Thing su Amazon Prime Video.