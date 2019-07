Un primo sguardo alla quarta stagione di Rick and Morty

Tranquilli, non manca ancora molto alla quarta stagione di Rick and Morty. Ecco qualche piccola anticipazione.

Con il caldo estivo che solo in quest'ultimo periodo sembra concedere una piccola tregua, non si direbbe che Novembre sia poi così vicino.

Eppure l'autunno arriverà presto, e con sé porterà anche i nuovi episodi di Rick and Morty, che il blocco televisivo americano Adult Swim è già ampiamente impegnato a promuovere, tra nuovo merchandise e proiezioni d'eccezione.

Ma qualche anticipazione, nel frattempo, ci è già giunta: due nuove immagini della quarta stagione sono state diffuse online (disponibili al link dell'articolo fonte in calce alla notizia), cortesia di Entertainment Weekly, pronte a fornirci un primo sguardo di quel che sarà.

Nella prima immagine, vediamo Rick farsi strada per i campi di un pianeta alieno con un'espressione beatamente spensierata stampata sul viso, e il sole che si tramonta dietro di lui.

Nella seconda, invece, una massa di cyborg-alligatori (?) circonda il povero Rick in quella che non sembra essere esattamente una situazione ideale.

Per scoprire a cosa porteranno questi piccoli sneak peek dovremo però aspettare il debutto della quarta stagione dello show. Nel frattempo, per ingannare l'attesa, potete sempre dilettarvi dando un'occhiata alle folli idee di Harmond per una quinta stagione.