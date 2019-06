Uno sguardo ravvicinato al costume di Hellcat di Rachel Taylor in Jessica Jones 3

È arrivata ieri su Netflix l'attesissima terza e ultima stagione di Jessica Jones, ultimo scampolo del progetto The Defenders che si è dunque concluso ieri, con l'arrivo della serie sul colosso streaming, e già online sbarcano comunque alcune immagini ufficiali che ci regalano uno sguardo ai protagonisti.

Per l'esattezza, nonostante il tono di Jessica Jones sia improntato il più possibile al reale e naturale, ci sono alcuni guizzi artistici mascherati da citazioni e richiami al fumetto che appaiono molto simpatici. Tra questi, uno di quelli che più di tutti è piaciuto ai fan, è il look del costume completo ma iniziale di Trish (Rachael Taylor) nei panni di Hellcat, che è davvero molto accurato e fedele a quello originale dei fumetti.



Lo possiamo infatti vedere in calce, in tutto il suo nostalgico e attillato splendore. Si tratta infatti di una semplicissima tuta giallo evidenziatore - dunque accesissima - spezzata in vita da una cintura nera e sul volto della splendida Trish da una maschera decisamente eccentrica eppure molto vicina a quella cartacea. Sembra ovviamente un cosplayer ma il senso è che voleva essere tale, visto che verso la fine della stagione dovrebbe ottenere un costume migliore.



Jessica Jones 3 è attualmente disponibile su Netflix.