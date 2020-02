Primo sguardo a Sue Disbny ed Eva McCulloch nelle nuove immagini di The Flash

In attesa della messa in onda di "Love is a Battlefield", undicesimo episodio della sesta stagione di The Flash in arrivo questa notte, The CW ha diffuso in rete le immagini ufficiali della puntata 6x12 attesa per la prossima settimana.

Intitolato "A Girl Named Sue", l'episodio vedrà il debutto di Natalie Dreyfuss nei panni di Sue Dibny e Efrat Dor in quelli della misteriosa Eva McCulloch, a cui potete dare un primo sguardo nella galleria di foto in calce alla notizia.

Questa la sinossi ufficiale della puntata: "Dopo mesi passati alla ricerca di Sue (la guest star Natalie Dreyfuss), Ralph (Hartlry Sawyer) trova una pista che lo porta finalmente faccia a faccia con la sua cliente scomparsa. Tuttavia, Sue rifiuta di tornare a casa dalla sua famiglia, e trascina invece Ralph in un'intrepida avvventura. Iris (Candice Patton) nel frattempo affronta una nuova sfida, mentre Barry (Grant Gustin) considera una richiesta potenzialmente pericolosa da parte di una fonte fidata."

Scritto da Thomas Pound & Lauren Certo e diretto da Chris Peppe, "A Girl Named Sue" andrà in onda su The CW il prossimo 18 febbraio. Per altre notizie sulla serie: la mid-season premiere di The Flash 6 ha citato un episodio della seconda stagione di Arrow, serie che si è conclusa proprio nelle scorse settimane (qui trovate la nostra recensione finale di Arrow).