Shōgun, Anna Sawai sul futuro di Lady Mariko:'Le cose continueranno a migliorare'

La serie Shōgun rappresenta un punto di svolta importante nella carriera dell'attrice Anna Sawai, che nello show FX interpreta Lady Mariko. Sawai ha partecipato a parecchi film e serie dal grande budget ma il ruolo in Shōgun è probabilmente la performance drammatica che caratterizzerà in positivo il suo percorso professionale.

Giapponese di nazionalità ma nata a Wellington, capitale della Nuova Zelanda, Anna Sawai è l'unico membro del cast che parla ampiamente sia in giapponese d'epoca che in inglese, in sostituzione del portoghese parlato nel mondo narrato. Scoprite su Everyeye l'importanza del cast giapponese in Shōgun.



Per il ruolo di Lady Mariko, Sawai ha imparato anche ad andare a cavallo, a combattere con la spada e a sfruttare il linguaggio corporeo intricato e le consuetudini del kimono indossato dalle donne giapponesi del passato. L'attrice ha dichiarato che Shōgun è il progetto di cui è più orgogliosa:"Mi è piaciuto che Lady Mariko non fosse solo un personaggio secondario, non solo l'interesse amoroso. Diventa un interesse amoroso ma non è affatto tutto ciò che è o il focus del suo personaggio. Ha un grande obiettivo. Guardando i progetti occidentali in quanto giapponese, spesso non mi sentivo vista. I personaggi erano solitamente molto piatti. Ma con Mariko, vedevamo tutte le lotte e l'unico impatto culturale che la società giapponese ha sulle donne. Questo è stato il motivo principale per cui volevo interpretarla".



L'attrice si sofferma anche sulle condizioni delle donne giapponesi dell'epoca:"A loro non era permesso esprimersi troppo in quel periodo. Quindi, per i primi tre episodi, penso che si senta davvero questo muro, e che non si capisca completamente chi sia. [...] All'inizio è tutto un non detto. [...] Più avanti, vedrete più scene in cui è costretta a parlare della sua famiglia, così come flashback di quando era più giovane".

Nel frattempo, Shōgun è inarrestabile in streaming e sta appassionando tantissimi abbonati di Disney+.

Su Cofanetto Montalbano La Serie Completa - (38 Dvd) è uno dei più venduti di oggi.