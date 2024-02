Shōgun avrà una seconda stagione? Parlano i produttori della serie

Shōgun aveva debuttato su Rotten Tomatoes con un punteggio perfetto e, proprio da oggi 27 febbraio, possiamo verificare con i nostri occhi se le enormi aspettative siano state soddisfatte o meno.

Infatti, la serie tv è finalmente disponibile su Disney+ con i primi due episodi, cui nelle prossime settimane seguiranno i restanti otto. Shōgun è il secondo adattamento televisivo (dopo quello del 1980) del romanzo omonimo di James Clavell: come anticipato dalla trama di Shōgun, la serie creata da Rachel Kondo e Justin Marks segue fedelmente gli eventi narrati nel libro, che viene coperto nella sua interezza. Anche per questo, sorge spontanea una domanda: qualora la prima stagione avesse successo, ne verrà realizzata una seconda, anche se è stato apparentemente raccontato già tutto?

A rispondere a questo quesito è proprio Justin Marks, che alla vigilia della prémiere ha affrontato la questione in un'intervista a The Direct: "Penso che racconteremo la storia completa del libro, fino alla fine. Spero che chi ha letto il romanzo vedrà lo stesso finale del libro. Ne siamo davvero elettrizzati, poiché il finale concepito da James Clavell è davvero sorprendente, splendidamente ambiguo, in un certo senso. Sapete, sono queste le storie che raccontiamo. Ci abbiamo lavorato per cinque anni, questo show è più grande dei nostri figli. È un sacco di tempo".

Anche Cosmo Jarvis, tra i protagonisti di Shōgun, è entrato nel merito, lasciando comunque aperto uno spiraglio per il futuro. Dopo aver affermato che "la sostanza narrativa della serie è stata esaurita", l'attore ha suggerito che ci sarebbe ancora molto da esplorare, da un punto di vista drammatico. Non a caso, la posizione del produttore esecutivo Michael Clavell è apparentemente più possibilista, lasciando ad intendere che la realizzazione di una seconda stagione potrebbe essere anche subordinata al successo della prima: "Il pubblico ci farà sapere se desiderano una cosa del genere. Vedremo, è una bella domanda. Vorrei conoscere la risposta completa, ma così non è".