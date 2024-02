Shōgun, i creatori:'Abbiamo analizzato gli errori di Hollywood con le storie giapponesi'

La nuova trasposizione di Shōgun, il classico della letteratura di James Clavell, sarà la seconda versione per il piccolo schermo del romanzo pubblicato nel 1975. Rispetto al passato, la miniserie disponibile dal 27 febbraio su Disney+ non sarà ancorata al punto di vista dei personaggi occidentali giunti in Giappone.

Intervistati da Comicbook, i co-creatori dello show Justin Marks e Rachel Kondo hanno svelato che uno degli elementi chiave che li ha aiutati a rendere Shōgun migliore rispetto al passato è stata la scelta di affidare a Hiroyuki Sanada il ruolo di produttore esecutivo, in grado di conferire una prospettiva giapponese alla storia. Su Everyeye è disponibile il trailer finale di Shōgun, in attesa del suo arrivo in streaming.

"Il punto di vista che ha portato, che era così importante e così cruciale per fare questo show era 'Sono stato qui a Hollywood, negli Stati Uniti, per 25 anni. Ho visto ogni errore che Hollywood ha fatto nel trasmettere la mia cultura'. Quindi, ora facciamolo e potete semplicemente darci l'elenco [di cose sbagliate] e passarci attraverso, cercando di evitarlo ogni singolo giorno mentre realizziamo questo show, il che significa che ciò che ha iniziato a fare è dire 'Conosco la persona che dovete assumere'. Conosco questa persona. Conosco quella persona'" hanno dichiarato i creatori.



Sanada è stato il principale artefice del coinvolgimento del produttore giapponese Eriko Miyagawa, oltre a garantire la presenza di membri chiave nella troupe per il reparto oggettistica e artistico, oltre a consulenti linguistici, storici e traduttori, convincendoli a lasciare il Giappone e venire a lavorare per parecchi mesi a Vancouver:"Parlava sempre del fatto che lo facesse per i giovani del cast, molti dei quali avevano partecipato ai casting per lui. Lo fa sempre per le generazioni più giovani, in modo che il loro viaggio di venti, venticinque anni possa essere un po' più breve".



