Shad Gaspard: disperso in mare l'ex-wrestler WWE, è emergenza - Aggiornata

La sconvolgente notizia ultim'ora è che l'ex-wrestler della lega WWE Shad Gaspard è disperso in mare: le ricerche della guardia costiera procedono senza sosta, ma di minuto in minuto le speranze di ritrovarlo sano e salvo si affievoliscono.

Alle 16 di oggi pomeriggio, orario statunitense, Gaspard si trovava presso le spiagge di Venice Beach insieme al figlio di appena 10 anni, con cui si stava concedendo un pomeriggio di relax.

Padre, figlio e gli altri avventori della spiaggia sono stati sorpresi da una furiosa ed improvvisa tempesta che con onde alte e forti venti ha immediatamente allertato i bagnini della spiaggia, i quali sono corsi in acqua a soccorrere i bagnanti.

I vigili del fuoco impegnanti nella ricerca dell'ex-wrestler disperso hanno affermato che potrebbe essere stato travolto da un'onda e trascinato sott'acqua ed infatti oltre agli elicotteri anche i soccorsi subacquei sono prontamente entrati in azione.

Un testimone che era sul posto ha affermato: "Quando i bagnini sono corsi verso l'oceano Gaspard ha intimato loro di soccorrere prima il figlio e così hanno fatto.", mentre un altro conferma che quella "È stata l'ultima volta che abbiamo visto Gaspard."

Nonostante il figlio sia stato prontamente salvato, del lottatore WWE non c'è alcuna traccia, ma i soccorritori non si danno per vinti e hanno anche diffuso una foto segnaletica, che troverete in calce, che lo ritrae con gli abiti indossati al momento dell'incidente.