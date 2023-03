Shadow and Bone 2, Ben Barnes ha lavorato per rendere Kirigan 'più interessante'

Ben Barnes, interprete del generale Aleksander Kirigan, ha rivelato durante un'intervista con Deadline che interpretare il personaggio nella seconda stagione di Tenebre e Ossa sia stato molto più interessante rispetto alla prima.

In particolare, le qualità di Kirigan – ritenuto morto durante l'attacco di Volcra – verranno messe in luce una volta che farà ritorno a Ravka, nel episodio 02x02. Così afferma l'attore: "Si è scatenato in questo ambiente ancora grezzo, e farlo è stato liberatorio, considerando come sia entrato in scena per dire: 'Questo è quello che sto cercando di fare. E, se non mi aiuti, allora ti ammazzo. Penso che sia stato un interessante contrappeso alla prima stagione".

Ha inoltre aggiunto: "Ciò che era davvero importante per me, e su cui ho lavorato duramente, è stato aggiungere elementi non presenti nei libri. Questo è stato un grosso problema in relazione alla seconda stagione, considerando come un personaggio onnipotente e coraggioso come lui non susciti poi tanto interesse. Quindi abbiamo lavorato a stretto contatto con gli sceneggiatori per inventarci qualcosa di cui potesse avere paura: trascorrere un'altra eternità da solo, oppure farsi fagocitare dai suoi stessi demoni. Aggiungendo la mortalità e la consapevolezza del tempo che stringe, il personaggio assume tutta un'altra luce, costretto com'è a prendere decisioni importanti". Non è certo la prima volta che una soluzione simile viene attuata, considerando tutte le differenze tra Tenebre e Ossa 2 e i romanzi della saga.

I nuovi episodi hanno debuttato su Netflix il 16 marzo 2023. Per approfondire l'argomento, ecco il trailer ufficiale della seconda stagione di Tenerbre e Ossa