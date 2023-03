Tenebre e Ossa 2: gli abiti come 'aiuto' prezioso per realizzare lo show

La seconda stagione di Shadow and Bone espande un universo complesso, prendendo materiale dai libri, esplorando i paesi del Girshaverse e quattro personaggi del tutto nuovi. Legata a questo intento, c'è anche una ferrea volontà di raccontare la storia al meglio: questo featurette mostra come i costumi siano un aiuto prezioso in tal senso.

Sia i nuovi personaggi che quelli vecchi, presenti in Tenebre e Ossa, continuano ad evolversi man mano che la storia si sviluppa, e anche i costumi di questi riflettono le loro trasformazioni nel corso della seconda stagione.



Per quanto riguarda la direzione che sta prendendo lo show infatti, alcuni degli stessi abiti possono anticiparlo. La costumista Wendy Partridge ha deciso di creare abiti coordinati per Alina e Mal con il loro rapporto si è fatto più intimo.



Interessante anche la gestione degli abiti di Nikolai. Secondo la Partridge infatti, dietro i suoi indumenti da incoronazione si nasconde una scelta ben precisa. il ricamo decorato lungo la parte anteriore della giacca è un chiaro mix dell'emblema reale e del kefta di Kirigan, come anticipazione dell'oscurità a cui il personaggio è destinato.



Il personaggio di Genya (Dasy Head) indossa invece abiti differenti da quando viene brutalizzata dalle creature ombra di Kirigan. Era importante, sostiene Wendy Partridge, che gli indumenti della ragazza rispecchiassero il suo voler abbracciare il nuovo corpo ferito, per dimostrare come lei non si nasconda al suo interno, permettendole di brillare nonostante i tentativi di Kirigan di punirla in maniera tanto crudele.



Gli showrunner Eric Heisserer e Daegan Fryklind hanno assunto consulenti per impartire lezioni di storia, le quali hanno avuto un ruolo fondamentale nella continua costruzione del mondo. La consulente storica Kimberly Hauri, con la sua formazione sull'Asia orientale in particolare, è stata di grande aiuto per permettere a tutti di acquisire familiarità con il materiale trattato, tuttavia ci sono comunque delle differenze nei libri della saga di Shadow and Bone.



Inoltre tutta la squadra ha lavorato con un team di revisione creativa cinese ed uno giapponese, per farsi aiutare nel viaggio in quello spazio ricco di misteri che è il continente asiatico.



L'impegno dell'intera troupe nella realizzazione dello spettacolo è quindi evidente, come dimostrato anche dal lavoro di Ben Barnes per rendere Kirigan più interessante.

Vi ricordiamo che le stagioni 1 e 2 di Tenebre e Ossa sono ora disponibili su Netflix.