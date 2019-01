Shadow and Bone: Netflix produrrà la serie tratta dalla trilogia di Leigh Bardugo

Netflix ha dato ufficialmente il via libera all’adattamento seriale della cosiddetta Grisha trilogy, Shadow and Bone, tratta dai romanzi di Leigh Bardugo.

La serie è stata creata, scritta e prodotta da Eric Heisserer, il quale ricoprirà anche il ruolo di showrunner per Netflix. Heisserer è noto ai più per aver scritto la sceneggiatura di Lights Out - Terrore nel buio e di Arrival di Denis Villeneuve; per Netflix si è occupato dello script di Bird Box, il film post-apocalittico di Susanne Bier con Sandra Bullock, che pare abbia registrato un picco di ascolti sul servizio di streaming, essendosi anche conquistato parecchie recensioni positive in patria.

La trama dell’adattamento seriale combinerà le storie e i personaggi narrati sia in Shadow and Bone che in Six of Crows, romanzo ambientato nello stesso universo narrativo ma slegato dalla trilogia principale. Il mondo si trova diviso in due da barriere di pura oscurità, nelle quali delle creature malefiche danno la caccia agli umani. Un soldato scoprirà l’esistenza di un potere magico che potrebbe finalmente riunire i due territori, ma un numeroso bacino di forze lotterà contro di lei e scoppierà una guerra tra le varie fazioni e classi in cui è diviso l’universo. La protagonista dovrà lottare contro il tempo per trovare il modo di utilizzare quel misterioso potere a fin di bene.

La serie è prodotta da Shawn Levy, come parte dell’accordo che lo lega a Netflix dopo l’incredibile successo ottenuto con Stranger Things, e da Pouya Shahbazian (il franchise di Divergent), Bardugo, Dan Levine, Dan Cohen e Josh Barry.

Il primo romanzo della trilogia fu pubblicato nel 2012, vendendo circa 2.5 milioni di copie in patria ed essendo successivamente tradotto in 38 lingue diverse. Il prossimo capitolo della saga, intitolato King of Scars, dovrebbe uscire nelle librerie questo mese.