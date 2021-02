Shadow and Bone: nuovo poster la serie Netflix, domani il primo trailer?

"Domani entreremo nella Distesa". Il nuovo poster di Shadow and Bone, l'attesa serie fantasy di Netflix in arrivo il prossimo aprile, è accompagnata da una solenne dichiarazione... E la promessa di un trailer in arrivo?

Sono ormai terminate da tempo le riprese di Shadow and Bone, la serie tv targata Netflix ispirata ai romanzi di Leigh Bardugo.

Tuttavia, finora abbiamo visto molto poco in termini di materiali promozionali, più che altro poster e alcuni immagini ufficiali dallo show, assieme a un breve teaser che ne annunciava la data d'uscita sulla piattaforma streaming.

Oggi però, in previsione il panel dedicato allo show dell'IGN Fan Fest che si terrà nella giornata di domani, è stato non solo diffuso un nuovo poster, ma anche anticipato l'arrivo di nuovi contenuti a tema nelle prossime ore.

A questo punto, tutto ciò che manca è un full trailer, anche se non è da escludere la possibilità che verranno piuttosto (o anche) mostrate delle clip dalla serie. Vedremo però cosa verrà condiviso durante l'evento.

Nel cast principale di Shadow and Bone, che ricordiamo seguirà i personaggi dell'omonima trilogia e della duologia di Six of Crows, troviamo Jessie Mei Li, Ben Barnes, Freddy Carter, Archie Renaux, Amita Suman, Kit Young, Danielle Galligan, Daisy Head, Sujaya Dasgupta, Luke Pasqualino, Zoë Wanamaker, Calahan Skogman, Julian Kostov e Simon Sears.