Shadow and Bone, il nuovo trailer ci porta alla scoperta del Grishaverse

La nuova serie fantasy targata Netflix Shadow and Bone si mostra in un nuovo trailer, che da Ravka a Ketterdam ci lascia intravedere gli angoli di mondo provenienti dalle pagine dei romanzi di Leigh Bardugo.

Un primo trailer ufficiale di Shadow and Bone era già stato diffuso assieme all'annuncio della data d'uscita della prima stagione della serie sulla piattaforma streaming, ma quello condiviso quest'oggi ci aiuta a capire meglio la situazione di partenza dei nostri personaggi.

Come succede anche nella controparte cartacea, infatti, tutto ha inizio quando si manifestano per la prima volta i poteri di Alina (Jessie Mei Li), rivelandone la sua vera natura: la ragazza è infatti non solo anche lei Grisha (umani in grado di praticare la magia, o come viene definita qui, Piccola Scienza), ma è anche una delle più rare e potenti mai esistite, una Sun Summoner, come si premurano di farci sapere il Darkling (Ben Barnes) e la stessa tagline ufficiale ("Non vi sono altri come lei. E mai vi saranno").

La scoperta di un'entità così unica porterà però a delle ovvie conseguenze, tra le quali una taglia posta per chi riuscirà a catturarla e portarla oltre la Faglia d'Ombra. Ecco allora che sembrano entrare in scena (diversamente da quanto accade nei libri) tre dei protagonisti di Six of Crows, la saga spin-off intrecciata a quella di principale: Kaz Brekker (Freddy Carter), Inej Ghafa (Amita Suman) e Jesper Fahey (Kit Young) hanno messo l'occhio sulla ricompensa... Riusciranno ad ottenerla?

Lo scopriremo solo il 26 aprile, ovvero all'arrivo di Shadow and Bone su Netflix.