Shadow and Bone, alla scoperta della magia di Alina nei nuovi teaser ufficiali

Si avvicina sempre di più il debutto di Shadow and Bone su Netflix, ma prima di buttarci a capofitto all'interno del Grishaverse, diamo un'occhiata ai nuovi materiali promozionali per la serie.

Nelle ultime ore sugli account ufficiali della serie, degli attori e del team creativo-produttivo è possibile vedere una moltitudine di foto e video a tema Shadow and Bone, che anticipano la prossima uscita dello show fantasy sulla celebre piattaforma streaming.

Dalle nuove still al più recente poster ufficiale, passando per il teaser che vede Alina, la protagonista della saga interpretata da Jessie Mei Li, imparare a controllare l'incredibile potere di cui è dotata grazie all'aiuto dell'anziana Baghra (Zoë Wanamaker), iniziamo a conoscere meglio il mondo ideato da Leigh Bardugo nei romanzi a cui si ispira lo show.

Ecco allora che vediamo alternarsi delle foto del palazzo reale di Ravka in cui figura anche il Darkling (Ben Barnes), una in cui vi sono Mal (Archie Renaux) e Alina (Li) al centro della scena, e un'altra ancora che ci mostra i Corvi, Kaz Brekker (Fraddy Carter), Inej Ghafa (Amita Suman) e Jesper Fahey (Kit Young), in azione. Tutti personaggi che avevamo già incontrato grazie alle prime immagini ufficiali di Shadow and Bone di qualche settimana fa.

"Una giovane soldatessa scopre un potere magico che potrebbe unire il mondo, ma alcune inquietanti forze complottano contro di lei" recita la sinossi ufficiale fornita da Netflix.

Siete pronti ad attraversare la Faglia d'Ombra?